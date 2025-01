Royal Enfield Akan Lawan Kawasaki Versys dan Honda CRF250 Rally

TEMPO.CO, Jakarta - Royal Enfield telah menyiapkan jagoan untuk menghadapi Kawasaki Versys 250 cc dan Versys 650cc serta Honda CRF250 Rally. Pabrikan asal Inggris tersebut memiliki produk yang berkapasitas lebih besar, yaitu Himalayan, dengan mesin silinder tunggal berkapasitas 411 cc. "Himalayan dirancang untuk bertualang agar aman dan nyaman," demikian pernyataan resmi Royal Enfield.



Meski menggunakan mesin yang lebih besar, Royal Enfield mematok harga yang bersaing untuk Himalayan, yakni US$ 4.499, lebih murah dibanding kompetitornya. Honda CRF250 Rally dijual seharga US$ 5.899, Kawasaki KLX250 US$ 5.349, dan Kawasaki Versys 300 US$ 5.399.



Royal Enfield mengklaim motornya mampu menyemburkan tenaga maksimum 24,5 hp yang dikirim pada 6.500 rpm. Mesin ini masih SOHC dengan diameter piston 78 milimeter dan panjang langkah 86 milimeter. Torsi puncak 23,6 lb-ft antara 4000 dan 4500 rpm.



Pada pendinginan, Himalayan mengandalkan pendinginan udara dan oli. Royal Enfield mengklaim sistem itu mempermudah perawatan dan tetap baik dalam pendinginan mesin. Selain itu, mesin ini dirancang dengan counterbalance untuk mengurangi getaran, yang selama ini banyak dirasakan pada mesin-mesin sebelumnya.



Sebagai motor petualang, Himalayan menggunakan ban depan 21 inci dengan sepatbor yang tinggi. Wild shield Himalayan cukup tinggi dengan lampu bulat yang sangat cocok dengan gaya petualangan. Sisi samping menggunakan pelindung baja, yang mampu melindungi dari benturan. Jarak tinggi ke tanah mencapai 9 inci.



Mengenai suspensi, Royal Enfield Himalayan menggunakan teleskopik 41 mm dengan jarak travel yang panjang. Sedangkan suspensi belakang menggunakan suspensi monoshock. Pengereman dengan cakram depan 300 mm dan cakram belakang 240 mm.