Skuter Asal Prancis Ini Lawan Kuat Yamaha Nmax dan Honda SH125

TEMPO.CO, Jakarta - Peugeot memperkenalkan Speedfight, skuter matik yang akan menjadi pesaing kuat Yamaha Nmax dan Honda SH125. Skuter matik yang pertama kali dirilis pada 1997, Peugeot Speedfight, terjual 600 ribu di seluruh dunia.



Peluncuran model baru ini menandai ulang tahun ke-20 dan merupakan generasi keempat dari Speedfight dengan menaikkan kapasitas hingga 125 cc agar mampu menghadapi lawan-lawannya.



Speedwight 2018 didukung dengan mesin SmartMotion buatan Peugeot. Mesinnya menggunakan satu silinder berpendingin cairan dan untuk pertama kalinya menggunakan sistem pengabutan bahan bakar injeksi. Menurut hasil uji coba, motor ini mampu meraih keiritan hingga 134 mil per galon atau 56 kilometer per liter.



Sistem pengereman menggunakan rem cakram pada bagian depan dan belakang. Motor ini menggunakan ring 13 dengan ban cukup lebar. Suspensi menggunakan teleskopik cukup besar dengan diameter 32 milimeter.



Peugeot menanamkan sejumlah fitur yang menarik, di antaranya speedometer digital dengan layar LCD backlit dan soket USB untuk mengisi daya telepon seluler.



Meski menggunakan mesin 125, tapi dengan dimensi yang sama seperti Speedfight 50, tetap mempertahankan dimensinya yang kecil dan ringan. Motor ini cukup gesit dengan berat 120 kilogram atau hanya selisih 20 kilogram dari versi 50 cc sehingga membuatnya mudah digunakan untuk selap-selip.



Peugeot memang merancang Speedfight untuk perjalanan di dalam kota yang padat lalu lintas. Akselerasinya cukup mumpuni hingga kecepatan maksimal 96 kilometer per jam.



Fitur lainnya, Peugeot menanamkan penyimpanan under seat yang mampu menampung helm full face, sementara soket USB itu tersimpan rapi di kompartemen kecil di bawah speedometer.



Namun ada sejumlah kelemahan, misalnya, soal suspensi yang dianggap terlalu besar, tapi tak berdampak besar pada handling yang biasa saja. Kompartemen di stang motor tak bisa dikunci.



Skuter matik ini mampu bersaing dengan lawan-lawannya dengan harga £2.599 atau sekitar Rp 46 juta dengan garansi dua tahun. Harga tersebut lebih murah dari Honda SH125 £2.654 atau sekitar Rp 47 juta dan Yamaha Nmax 125 ‎£2.972 atau sekitar Rp 53 juta.



MOTORCYCLENEWS.COM