SpyShoot KTM RC 390 2018 Sedang Diuji, Begini Penampakannya

TEMPO.CO , New Delhi - KTM terpantau sedang menguji RC 390 versi 2018 di wilayah India, pemasok KTM di Asia termasuk Indonesia. KTM RC 390 telah menjadi favorit bagi penggemar motor ber-fairing dan siap turun balap. Mereka diprediksi akan segera merilis versi 2018 dalam waktu dekat. Media India, Motoroid, memiliki gambar KTM RC 390 2018 di India, tanpa kamuflase apa pun.

KTM kemungkinan akan meneruskan semua fitur yang ditawarkan di RC 2017 2017. Motor sport dengan throttle by wire, tuas yang bisa disesuaikan dengan penggunanya dan kluster instrumen digital. KTM RC 390 2018 dilengkapi dengan suspensi up side down di bagian depan dan suspensi monoshock di bagian belakang.



