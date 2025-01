Yamaha India Akan Pasarkan R15 Versi 3.0 Downgrade?

TEMPO.CO , New Delhi - Yamaha R15 V3.0 tertangkap kamera sedang menjalani uji coba di jalanan New Delhi, India. Hingga saat ini, Yamaha India masih memasarkan Yamaha R15 V2.0 sejak 2011 tanpa pembaruan. Yamaha versi lama ini mampu terjual di pasar India 4.921 unit. Baca: Ini Perbandingan Yamaha R15 dengan Pesaingnya

Dalam foto tersebut, tampak Yamaha R15 V3.0 berwarna abu-abu terparkir di pinggir jalan dengan tertutup jaket sebagian. Model sama persis dengan Yamaha R15 V3.0 yang lebih dulu dijual di Indonesia. Hanya berbeda, R15 racikan India masih menggunakan tabung suspensi konvensional, sedangkan di Indonesia sudah menggunakan suspensi upside down.

Yamaha R15 menggunakan mesin satu silinder dengan kubikasi 155 cc VVA berpendingin cairan. Mesin ini mampu memuntahkan tenaga hingga 19,3 HP lebih tinggi 2,5 HP dari versi yang dijual di India saat ini. Adapun torsinya 14,7 Nm. Yamaha R15 V3.0 mampu mencapai kecepatan puncak 137 kilometer per jam. Pada sisi pengereman sama dengan di Indonesia, menggunakan cakram depan-belakang tanpa adanya Antilock Brake System (ABS).



