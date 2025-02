Ajinomoto Buka Pendaftaran Beasiswa S2 ke Jepang, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya

Beasiswa ini terbuka bagi mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi di tujuh universitas yang ada di Jepang. Tujuh uiversitas yang ditawarkan pada program ini adalah Waseda University, University of Tokyo, Kyoto University, Nagoya University, Institute of Science Tokyo, Ochanomizu University, Kagawa Nutrition University.

Berdasarkan laman resminya, manfaat yang bisa didapat para awardee (peserta) beasiswa Ajinomoto 2026 meliputi uang saku senilai Rp 15 sampai 18 juta per bulan. Lebih rinci, untuk kategori research student Ajinomoto menyediakan 150,000 yen atau Rp 15,5 juta per bulan untuk maksimal 1 tahun dan 180.000 yen atau Rp 18,6 juta per bulan untuk kategori master’s course student yang diberikan selama maksimal 2 tahun.