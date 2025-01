Efekftifkah Amnesti dan Abolisi Prabowo Menghentikan Konflik Papua

Massa dari Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) memperingati 58 tahun Perjanjian New York 1962, di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta, 15 Agustus 2020. TEMPO/Subekti

Salah satu yang diusulkan Cahyo adalah pembentukan tim khusus oleh pemerintah untuk menggelar negosiasi damai dengan gerakan separatis Papua. Indonesia bisa mencontoh Filipina yang berunding dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan Moro National Liberation Front (MNLF). Saat itu Filipina memiliki tim khusus bernama Office of Presidential Advisor on the Peace Process, yakni tim penasihat presiden khusus untuk proses perdamaian dengan kelompok pemberontak Moro. “Kalau tim seperti itu tidak dibentuk, hanya mengandalkan operasi penegakan hukum dan pembangunan infrastruktur, sampai kiamat pun (konflik di Papua) tidak akan selesai,“ ujar Cahyo.