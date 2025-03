Fakta-fakta Investasi MDIF ke Tempo

Triliuner kelahiran Hungaria, George Soros, menjadi investor pertama MDIF pada 1995.. Namun setelah investasi pertama itu, MDIF telah berkembang pesat sebagai sebuah organisasi. The Soros Economic Development Fund, organisasi investasi yang terhubung dengan Soros, bukan satu-satunya donor dan investor bagi MDIF. Sebagaimana tercantum pada laman MDIF , organisasi itu menerima pendanaan dan investasi dari 32 entitas dari berbagai negara. Di antaranya Arjuna Capital, Allianz Foundation, Association of Alternative Newsmedia, Mediahuis, dan Oak Foundation.

Mahathir Muhammad pernah menuding George Soros, pemilik perusahaan investasi Hedge Fund, sebagai biang kerok krisis. Namun studi oleh Brown dkk (1998) Hedge Funds And The Asian Currency Crisis Of 1997, menunjukkan hanya sedikit bukti bahwa perusahaan investasi tersebut berkontribusi pada krisis keuangan Asia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astut menjelaskan penyebab krisis moneter 1997-1998 tidak tunggal. Salah satu penyebabnya adalah ekonomi domestik yang rapuh dan ketergantungan pada mata uang dolar Amerika Serikat. Nilai tukar mata uang rupiah saat itu mengalami melemah, dari rata-rata Rp 2.450 per dolar pada Juni 1997 menjadi Rp 13.513 per dolar pada akhir Januari 1998.