Koalisi Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bakal Audiensi dengan Kemensos, Ini yang akan Disampaikan

Jane juga membantah klaim Menteri Sosial yang menyebut nama Soeharto sudah dihapus melalui Tap MPR No. 11 Tahun 1998. Ia menegaskan bahwa ketetapan itu masih berlaku hingga kini.

“Penghapusan nama Soeharto lewat Tap MPR itu sebenarnya tidak dicabut. Sejak ada Tap MPR No. 1 Tahun 2003, status Tap MPR No. 11 Tahun 1998 masih berlaku sampai sekarang,” kata Jane.