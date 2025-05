4 Kebakaran Hutan Terparah yang Pernah Terjadi di Indonesia

Terbakarnya lahan gambut ini juga menimbulkan problematika iklim jangka panjang, karena satu hektare lahan gambut yang terbakar sama seperti mengemisikan 55 metrik ton karbon dioksida per tahun.

Kerugian yang berhubungan dengan lingkungan dan ekosistem ini mencapai 295 juta dolar. Sedangkan kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat kebakaran ini mencapai 16 miliar dolar. Selain itu, emisi gas karbon dioksida di atmosfer juga meningkat sebanyak lebih dari 15.95 juta ton per harinya.

3. Kebakaran Hutan 2006

Aktivitas pembakaran lahan yang tidak terkendali untuk keperluan pertanian menjadi salah satu penyebab besar kebakaran hutan yang melanda Indonesia pada 2006 silam. Lebih dari 3 juta hektare lahan telah terbakar dan memicu terjadinya polusi udara yang levelnya berhasil terekam melalui instrumen NASA yang disebut Measurements of Pollution in the Troposphere (MOPITT). Instrumen ini berhasil melacak level karbon monoksida di atmosfer yang menjadi salah satu indikator utama adanya polusi udara.