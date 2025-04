Nasaruddin Umar Kenang Momen saat Mencium Kepala Paus Fransiskus

Ia mengenang momen pertemuannya dengan Paus Fransiskus yang menjadi kenangan tak terlupakan. "Bahkan sempat menilai the photo of the year tahun 2024. Foto yang terbaik tahun 2024 adalah foto kami berdua dengan dia. Saya mencium kepalanya, dia mencium tangan saya berkali-kali," kata Nasaruddin. "Spontanitas saya cium kepalanya, tapi dia cium juga tangan saya. Nah, bagi saya itu satu kesan yang sangat monumental."