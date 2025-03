Pemerintah Siapkan Sejumlah Rekayasa Kendalikan Arus Mudik Lebaran 2025

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan Korlantas Polri telah melakukan rekayasa one way lokal maupun nasional yang disesuaikan dengan kondisi dimana terjadi kepadatan.



“Kemudian, kebijakan one way ini secara reguler dievaluasi sesuai situasi saat itu," katanya melalui keterangan resmi kementerian pada Jumat malam, 28 Maret 2025.