Pengertian Latsar CPNS dan Metode Pembelajarannya

Latsar CPNS dilaksanakan dengan berbagai metode untuk memastikan peserta memperoleh pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Dilansir dari lan.go.id, berikut ini adalah beberapa metode pelaksanaan Latsar CPNS.

Metode Klasikal

Pada metode ini, Latsar CPNS dilakukan secara tatap muka selama 511 JP (Jam Pelajaran) dengan 1 JP setara dengan 45 menit. Jadi Latsar tatap muka wajib dilaksanakan selama 51 hari kerja. Pelatihan dibagi menjadi tiga fase, yakni On Campus I (177 JP), Off Campus (320 JP), dan On Campus II (14 JP).