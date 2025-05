Prabowo Minta Aksi Nyata untuk Palestina, Bukan Resolusi

TEMPO.CO, Jakarta - Di hadapan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan kepada kemerdekaan Palestina. Prabowo membuka Sidang ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara yang tergabung dalam OKI atau Session of the Conference of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025.