Said Aqil Serahkan Urusan Pilgub kepada Para Kiai di Jawa Timur

TEMPO.CO, Jakarta - Said Aqil Siroj menjadi tamu keenam yang datang ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Sabtu malam, 14 Oktober 2017.



Said datang ke rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, berbarengan dengan finalisasi nama-nama yang akan dicalonkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur.



Namun Said enggan berkomentar mengenai pilihan nama yang rencananya akan diumumkan PDIP hari ini, Minggu, 15 Oktober 2017. Sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said menyerahkan urusan pilgub Jawa Timur kepada para kiai di Jawa Timur. "Saya di pusat tahu apa? Yang penting, pilihan-pilihan yang diputuskan kiai Jawa Timur saya dukung," katanya.



Said berujar para kiai di Jawa Timur lebih tahu apa yang baik bagi provinsi yang menjadi basis massa NU itu. "Urusan Jawa Timur, saya sebagai Ketua PBNU, saya serahkan kepada para ulama pemangku pesantren plus NU Jawa Timur," ujarnya.



Said tiba di kediaman Megawati pukul 18.48. Berbeda dengan kelima tamu sebelumnya, mobil Mercedes hitam bernomor polisi B-1131-PAI, yang ditumpangi Said, langsung masuk dan diparkir di halaman rumah Megawati.



Selang 50 menit kemudian, Ketua PBNU itu keluar bersama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristyanto dan berbicara kepada wartawan. "Sudah agak lama saya tidak berjumpa dengan Ibu (Megawati), yang notabene saya dengan Ibu dekat sekali. Haji dan umrah dengan saya," kata Said Aqil.



Hasto membenarkan ada perbincangan ihwal nama-nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung PDIP dalam pilgub Jawa Timur 2018. Namun dia menegaskan nama-nama itu akan diumumkan hari ini di kantor Dewan Pengurus Pusat PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pukul 09.30.