Survei Menyebutkan Promosi Harga Rokok Murah Bidik Anak-anak

Survei menemukan bahwa 79,2 persen industri rokok mempromosikan harga rokok dengan sangat murah yaitu berkisar Rp 600 hingga Rp 1.000 per batang. Bahkan ada promosi harga rokok yang kurang dari Rp 600 per batang (3 persen). Begitu juga harga rokok per bungkus tetap murah. Sekitar 63 persen harga rokok per bungkus berkisar antara Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu.



Murahnya harga rokok per bungkus, karena sebagian besar (86,7 persen) berisi 12 atau 16 batang per bungkus. “Anak-anak dapat membeli rokok dimana pun, bahkan dekat sekolah tanpa ada penolakan. Dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, Indonesia memang termasuk harga rokoknya lebih terjangkau,” kata Lisda Sundari, Ketua Lentera Anak, melalui rilisnya yang diterima Tempo, Rabu, 25 Oktober 2017.