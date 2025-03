Raja Juli dan Kader PSI Lain Disebut Masuk Struktur FOLU Net Sink 2030, Dapat Honor hingga Rp 50 Juta

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI diduga masuk dalam tim pengurus Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Hal itu diketahui dari naskah Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 32 Tahun 2025 yang beredar di media sosial. Aturan itu merupakan struktur Organisasi Operation Management Office Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.