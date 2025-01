YLBHI Kecam Pengosongan Paksa Lokasi Bandara Kulonprogo

TEMPO.CO , Jakarta - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI ) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan seluruh tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport ( NYIA ) di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). YLBHI juga meminta Pemerintah Daerah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan PT Angkasa Pura (AP) 1 menghentikan seluruh aktivitas pengosongan paksa terhadap lahan dan rumah-rumah warga.

Pembangunan bandara baru dinilai menyalahi aturan karena tidak sesuai atau tidak tertera dalam rencana tata ruang nasional yang tercatat dalam Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Bahkan dalam Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali hingga peraturan di bawahnya yakni, Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2025 juga tidak ada rencana pembangunan bandara.



“Yang ada pengembangan dan pemantapan fungsi Bandara Adi Sucipto yang terpadu atau satu kesatuan sistem dengan Bandara Adi Sumarmo, di Kabupaten Boyolali.”