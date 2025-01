Kebijakan Pajak Baru demi Penerimaan

Irene Sondang Fitrinitia, Ph.D., Dosen Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan, SKSG UI Pemenang Pertama untuk kategori The Japanese Award for Outstanding Research on Development dalam Global Developments Awards 2024. (ANTARA/ Foto: Humas UI)

DOSEN Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia ini menjadi pemenang pertama untuk kategori The Japanese Award for Outstanding Research on Development dalam Global Development Awards 2024 yang digelar di University of the South Pacific, Fiji. Dalam acara tersebut, Irene mengajukan proposal penelitian yang membahas pengaruh perubahan iklim terhadap mata pencarian dan mobilitas spasial rumah tangga kurang mampu.