Kuningan City Mall Tebar Kebaikan Ramadan untuk Pengunjung dan Masyarakat Sekitar

Takjil Gratis Setiap Hari

Sepanjang Ramadan, pengunjung dapat menikmati takjil gratis di Concierge (Lantai Ground) dan Mushola Lantai 3. Program ini didukung oleh berbagai tenant, seperti Dynamic, Leko, Puyo, Old Chang Kee, Raja Factory Outlet, Dianristy, The Coffee Bean & Tea Leaf, Hang Tuah, Mandiri, Shabu Hachi, Penyetan Cok, Bach Coffee, Mixue, Andre Valentino, Terrace by MAXX Coffee, hingga Bank Mandiri.