Mengharmonikan Keberagaman Pariwisata di Expose Tourism Competition 2024

Info Event - Aula Gedung A Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tampak semarak pada tanggal 29 September 2024. Suasana penuh antusiasme menyelimuti ruangan saat seminar Expose Tourism Competition (ETC) 2024 berlangsung. Acara yang mengangkat tema “Uniting The Beauty of Tourism: Berkarya Melalui Pariwisata yang Kaya Akan Rasa dan Asa” ini merupakan puncak dari rangkaian kompetisi yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pariwisata FIA UB, sebagai bagian dari program kerja Divisi Research, Departemen Tourism Development.

Dengan tema "Harmonizing The Diversity of Tourism," seminar ini menarik perhatian banyak kalangan, mulai dari mahasiswa hingga para profesional pariwisata. Pembicara yang hadir mengupas tuntas bagaimana keberagaman budaya, bahasa, dan kuliner memainkan peran penting dalam memperkaya pengalaman wisata. Mereka menyoroti pentingnya memahami dan menghargai perbedaan, yang bukan hanya memperkuat daya tarik pariwisata lokal, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk bersaing di pasar global. Salah satu sorotan utama adalah kuliner sebagai daya tarik wisata. Para ahli menyampaikan bahwa keunikan cita rasa lokal mampu menjadi magnet yang mengundang wisatawan, baik domestik maupun internasional. Diskusi yang hangat ini memberikan wawasan baru bagi para peserta mengenai strategi memanfaatkan keberagaman Indonesia untuk menciptakan sektor pariwisata yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan. Dukungan dari Fresh Management, PHD, Pertamina, Sewa HT Malang, dan Tempo Media sangatlah berarti dalam mewujudkan seminar ini sebagai platform diskusi yang produktif. Diharapkan hasil dari acara ini dapat menjadi langkah awal menuju masa depan pariwisata Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing tinggi di kancah internasional. (*)