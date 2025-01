SPOTLIGHT Indonesia 2024: Cultural Fusion yang Merayakan Kebhinekaan Fesyen Nusantara

Dalam upaya mendorong fesyen berkelanjutan, IFC mengadakan kompetisi untuk mencari jenama yang konsisten menerapkan prinsip keberlanjutan. Hasilnya, House of Inang dinobatkan sebagai Best Sustainable Brands berkat inovasi mereka dalam menciptakan koleksi yang ramah lingkungan dan tetap memikat.

Acara ditutup dengan parade fesyen spektakuler yang menampilkan karya desainer seperti RACESPOT, FUGUKU, MYMD by Deden Siswanto, dan Jenna and Kaia. Sorotan utama jatuh pada kolaborasi andai by aldrie dengan The Theme by Novi Susanti untuk Sarung Mangga, yang berhasil memadukan elemen tradisional dan modern dengan apik.