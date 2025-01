50 Caption Bahasa Inggris beserta Arti yang Menarik untuk Instagram

Caption Instagram adalah teks atau kalimat yang ditulis untuk melengkapi unggahan foto atau video di platform Instagram. Caption ini berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan, cerita, atau perasaan yang ingin diungkapkan oleh pengguna terkait unggahannya.

Bagi yang bingung memilih caption yang tepat, berikut adalah beberapa contoh caption bahasa Inggris yang menarik untuk Instagram lengkap dengan artinya yang bisa Anda gunakan untuk berbagai jenis postingan.

"The best way to predict your future is to create it." (Cara terbaik untuk meramalkan masa depanmu adalah dengan menciptakannya.)

"Dream big, work hard, stay focused." (Bermimpi besar, bekerja keras, tetap fokus.)

"You are never too old to set another goal or to dream a new dream." (Kamu tidak pernah terlalu tua untuk menetapkan tujuan baru atau bermimpi lagi.)

"Success doesn’t just find you. You have to go out and get it." (Kesuksesan tidak akan datang begitu saja, kamu harus keluar dan meraihnya.)

"Don’t stop until you’re proud." (Jangan berhenti sampai kamu bangga.)

"Believe in yourself and all that you are." (Percayalah pada dirimu dan segala yang ada pada dirimu.)

"Your only limit is your mind." (Batasan satu-satunya adalah pikiranmu.)

"The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it." (Semakin keras kamu bekerja untuk sesuatu, semakin besar kepuasan yang akan kamu rasakan saat mencapainya.)

"Small steps in the right direction can turn out to be the biggest steps of your life." (Langkah kecil ke arah yang benar bisa jadi langkah terbesar dalam hidupmu.)