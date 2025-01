AI Ungkap Detail Mengejutkan pada Lukisan Madonna della Rosa Karya Raphael

“Kami menggunakan analisis fitur mendalam dengan melatih komputer untuk mengenali gaya Raphael hingga detail yang sangat kecil, termasuk goresan kuas, palet warna, pencahayaan, dan setiap aspek dari karya tersebut,” kata Hassan Ugail, matematikawan dan ilmuwan komputer dari University of Bradford, dikutip dari Earth.com , Jumat, 3 Januari 2025. Teknologi ini memungkinkan AI untuk mendeteksi perbedaan yang tidak terlihat oleh mata manusia, bahkan pada tingkat mikroskopis.

Sebagai informasi, Raffaello Sanzio da Urbino adalah salah satu seniman paling terkenal dari era Renaisans. Lahir pada 6 April 1483 di Urbino, Italia, dia dikenal melalui lukisan dan fresko yang indah. Dia meninggal pada ulang tahunnya yang ke-37, yakni pada 6 April 1520. Raphael dikenang melalui karya-karya seperti The School of Athens, sebuah fresko menakjubkan di Vatikan; Madonna della Rosa, yang dibahas di sini; dan The Transfiguration, yang sering dianggap sebagai mahakarya terakhirnya.