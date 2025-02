Biodiesel B40 Dirilis 1 Januari 2025, Dosen ITB Ungkap Potensi Masalah di Mesin Kendaraan

TEMPO.CO , Bandung - Pemerintah akan menerapkan penggunaan Biodiesel B40 per 1 Januari 2025. Kadar biodieselnya naik dari yang sebelumnya 35 persen atau B35. “Artinya ada beberapa sifat kurang baik di biodiesel akan naik juga,” kata dosen Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung ( ITB ), Tri Yuswidjajanto Zaenuri, Sabtu 30 November 2024.

Kepada Tempo, dosen dari kelompok keahlian konversi energi itu menunjuk beberapa faktor yang dimaksudnya. Pertama, terkait dengan penyerapan uap air. Pada Biodiesel B35, kadar air naik 1,01 ppm (part per million) per hari. Sedangkan pada B40, kenaikan kadar airnya pada bahan bakar menjadi 1,54 ppm per hari.