Hasil Restorasi AI, Lagu The Beatles Menangi Grammy Awards 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu ‘Now and Then’ dari The Beatles berhasil memenangkan kategori Best Rock Performance dalam ajang Grammy Awards yang diumumkan pada Ahad, 2 Februari 2025. Lagu yang dirilis pada 2023 ini dibuat menggunakan bantuan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) untuk membersihkan rekaman demo lama John Lennon.