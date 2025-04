Blue Origin Akan Bawa 6 Kru Perempuan, Termasuk Katy Perry

TEMPO.CO , Jakarta - Perusahaan antariksa Blue Origin akan meluncurkan misi wisata luar angkasa NS-31 pada Senin, 14 April 2025 pukul 09.30 pagi waktu Amerika Serikat bagian timur (ET) atau 20.30 WIB. Misi ini akan membawa enam perempuan dari berbagai latar belakang ke tepian antariksa menggunakan roket New Shepard dari fasilitas peluncuran di Texas Barat, Amerika Serikat.

Katy Perry diwakili oleh simbol kembang api, Kerianne Flynn oleh gulungan film, dan Lauren Sánchez oleh karakter ‘Flynn the Fly’ dari buku anak-anak karyanya, The Fly Who Flew to Space. Buku tersebut bercerita tentang seekor lalat kecil yang mengatasi rintangan demi meraih mimpinya ke luar angkasa.