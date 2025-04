Google Doodle Hari Ini: Marshall McLuhan, Si Peramal Internet

TEMPO.CO, Jakarta - Google Doodle hari ini merayakan hari kelahiran Marshall McLuhan ke-106. Siapa dia? McLuhan dikenal sebagai tokoh teori komunikasi dan kritikus asal Kanada. Dia lahir di Edmonton, Kanada, 21 Juli 1911.



Teorinya yang paling terkenal adalah global village dan medium is the message. Di atas itu semua, McLuhan terkenal dengan ramalannya yang memprediksi soal era world wide web (WWW) alias jaringan luas dunia, 30 tahun sebelum Internet ditemukan. Inilah yang menjadi awal mula lahirnya Internet. WWW juga dipakai di dalam alamat sebuah laman dunia maya.



Saat masuk ke ke laman Google, kita disuguhkan dengan kotak-kotak simbol komunikasi. Mulai dari suara, api, ikon industri, tulisan, hingga layar televisi yang menampilkan wajah McLuhan sendiri. Simbol-simbol tersebut merupakan tahapan lahirnya Internet.





Kutipan dari Marshall McLuhan, yang menjadi Google Doodle hari ini. (Wikipedia Commons)



Menurut McLuhan, global village merupakan rangkaian empat periode. Yakni, akustik, literatur, produksi massal, dan elektronik. Teori tersebut tertuan dalam buku The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man (1962), yang terbit pada tahun saat era televisi baru berjaya.



McLuhan menjelaskan, dalam buku tersebut, masyarakat tidak hanya terpengaruh oleh konten dari media. Melainkan, juga terbentuk oleh karakteristik media itu sendiri.



Dia meninggal pada 31 Desember 1980 pada umur 69 tahun.



AMRI MAHBUB