Jangan Makan Plasenta, Ini Risikonya

Kajian tersebut, yang dipublikasikan secara online pada bulan Agustus di American Journal of Obstetrics & Gynecology, meneliti penelitian yang ada mengenai placentophagy untuk menentukan apakah praktek tersebut pantas dilakukan. Tim menemukan bahwa beberapa uji klinis yang telah mempelajari placentophagy mendapati praktek tersebut tidak bermanfaat.

"Jangan makan plasenta bayi Anda," kata penulis studi senior Dr. Amos Grünebaum, seorang profesor kebidanan dan ginekologi klinis di Weill Cornell Medical College di New York City. "Tidak ada manfaatnya, dan ada potensi risiko."

Tidak ada standar untuk pemrosesan plasenta untuk konsumsi manusia di AS, dan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) merekomendasikan untuk menghindari enkapsulasi plasenta karena tidak selalu menghilangkan patogen.