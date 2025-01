Kaleidoskop 2017 Sains: Kontroversi Dwi Hartanto dan Taruna Ikrar

Soal BioBlast Discovery UC Irvine juga membantah ada staf bernama Mathi Senapathi, yang juga mengaku sebagai CEO BioBlast Discovery. "I have no information about Mathi Senapathi and no record of that individual holding an appointment at the University of California, Irvine. Based on a web search, it appears that he is Vice President at Pathogenesys, a private company that is not associated with the university." Taruna membawa Mathi ke Makassar pada Desember 2016 juga untuk mengisi kuliah umum dengan identitas sebagai profesor dari University of California.