Kenapa Makan Keripik Bikin Nagih? Ini Jawaban Ilmiahnya

Sebab, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jumlah sodium yang diperkenankan untuk dikonsumsi tiap harinya tidak boleh lebih dari 5 gram. Di Amerika Serikat, rata-rata penduduk di sana mengkonsumsi hingga 8 gram per harinya.

Ada dampak buruknya. Mengkonsumsi garam di atas standar WHO itu dapat menimbulkan masalah pada tekanan darah dan risiko penyakit kardiovaskuler, seperti stroke dan serangan jantung koroner.

Itu sebabnya, jika masyarakat mengurangi konsumsi garam ke tingkat yang dianjurkan, WHO memperkirakan sekitar 2,5 juta kematian per tahun dapat dicegah. Para negara anggota WHO pun telah sepakat untuk mengurangi asupan garam penduduk global sebesar 30 persen pada 2025.