Luncurkan Satelit Komunikasi, Perusahaan Israel Gandeng SpaceX

Namun, Kamis pekan lalu, Spacecom menyatakan bahwa satelit baru, Amos-17, akan diluncurkan ke orbit pada 2019. Peluncurannya akan menggunakan roket SpaceX Falcon 9 tanpa biaya tambahan. Spacecom menyatakan, bahwa Israel bersedia membayar SpaceX senilai US$ 62 juta (sekitar Rp 852 miliar) untuk meluncurkan satelit kedua, Amos-8, satu tahun setelahnya.

Kobaran api terlihat dari lokasi peluncuran roket SpaceX Falcon 9 di Cape Canaveral, Florida, AS, 1 September 2016. Meski roket tersebut hancur, namun kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. U.S. Launch Report/Handout via REUTERS