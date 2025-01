Mau Panjang Umur? Riset: Lakukan Olahraga Ini 2 Kali Sepekan

Nah, hasil studi yang melibatkan 80.306 orang dewasa itu menemukan mereka yang rutin melakukan latihan menguatkan otot memiliki risiko kematian prematur lebih rendah sekitar 23 persen. Pun dengan kematian akibat kanker juga lebih rendah sekitar 31 persen. Hasil penelitiannya telah dipublikasi dalam American Journal of Epidemiology.

Studi yang dipimpin oleh University of Sydney mengambil data dari Survei Kesehatan Inggris dan Skotlandia ini menyatakan bahwa latihan peningkatan kekuatan otot ini sama pentingnya dengan latihan aerobik. Ini menjadi salah satu yang paling penting dalam penelitian ini.

Pedoman aktivitas fisik Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun merekomendasikan aktivitas aerobik untuk orang dewasa, ditambah dua hari aktivitas penguatan otot setiap minggunya.

Stamatakis pun mengutip contoh survei Aktivitas Gizi dan Kesehatan Nasional Australia, yang mencatat, berdasarkan aktivitas aerobik, didapat hasil mereka yang tidak aktif mencapai 53 persen. Hasil berbeda didapatkan dengan menggunakan pedoman berbasis kekuatan dari WHO. Hasilnya? Lebih buruk, 85 persen orang Australia gagal memenuhi rekomendasi.

Data lainnya, seperti yang diungkap dalam sebuah studi yang diterbitkan pada 19 Oktober di American Journal of Preventive Medicine, sekitar 140 ribu orang dewasa AS yang lebih tua didapati kurang melakukan aktivitas dari pedoman yang direkomendasikan, yakni 150 menit per minggu. Padahal, aktivitas fisik yang cukup secara signifikan dapat meningkatkan hasil kesehatan masyarakat. Hal ini juga menurunkan risiko kematian.