Pecahkan Soal Aljabar, Pakar Matematika Terima Rp 40 Miliar

TEMPO.CO , San Francisco - Dua pakar matematika masing-masing memperoleh sebesar US$ 3 juta (sekitar Rp 40 miliar) untuk sebuah dalil yang suatu hari nanti bisa membantu ilmuwan memahami dimensi ekstra, sebagaimana dikutip Space, Selasa 5 Desember 2017.

Christopher Hacon, seorang matematikawan di University of Utah, dan James McKernan, seorang fisikawan di University of California di San Diego, memenangkan Breakthrough Prize in Mathematics tahun ini karena membuktikan dugaan lama tentang berapa banyak jenis solusi yang dapat dihasilkan persamaan polinomial.