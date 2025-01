Profil Joseph Murray, Pelopor Transplantasi Ginjal

Dikutip dari National Library of Medicine , untuk terobosannya terkait transplantasi organ dalam pengobatan penyakit manusia, Murray dianugerahi Hadiah Nobel dalam Fisiologi atau Kedokteran pada tahun 1990.

Dilansir dari Britannica , ia kuliah di College of the Holy Cross, sebuah perguruan tinggi seni liberal kecil di Massachusetts. Setelah itu dia kembali kuliah di Harvard Medical School dan melakukan magang bedah di Rumah Sakit Peter Bent Brigham di Boston, Massachusetts.

Pada tahun 2001, Murray menerbitkan sebuah otobiografi, Surgery of the Soul: Reflections on a Curious Career; buku ini dipuji oleh para dokter dan pihak-pihak lain dalam komunitas medis karena wawasannya tentang praktik medis. Murray meninggal dunia pada usia 93 tahun pada 26 November 2012.