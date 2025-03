Tak Perlu Bersaing ke PTN, 15 Siswa MAN Insan Cendekia Serpong Ini Dapat Beasiswa Luar Negeri

TEMPO.CO, Jakarta - Saat kebanyakan siswa masih harus putar strategi dan bersaing masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), sebanyak 15 siswa dari Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Insan Cendekia Serpong, Tangerang Selatan, telah mengantongi beasiswa dan tawaran penerimaan dari banyak universitas di luar negeri. Kabar ini disiarkan oleh artikel yang publikasi di laman Kementerian Agama pada Selasa, 25 Maret 2025.

Puluhan universitas itu tersebar di Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Kanada, Australia, Cina, Hong Kong, UEA, Jepang, juga Korea. Sejumlah siswa bahkan mencatatkan penerimaan di lebih dari satu universitas. Mereka tidak hanya diterima di bidang sains dan teknologi, tapi juga yang memilih fokus ilmu sosial dan humaniora.

“Prestasi yang diraih para siswa MAN Insan Cendekia Serpong menjadi bukti bahwa madrasah mampu mencetak generasi unggul berkelas dunia," kata Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Kementerian Agama, Nyayu Khadijah, seperti dilansir dalam artikel. "Kami akan terus mendukung pengembangan kualitas pendidikan madrasah untuk melahirkan lebih banyak lagi sumber daya manusia yang berdaya saing internasional,” ujar Nyayu menambahkan.

Salah satu siswa, M. Hammam Arfianda, tercatat meraih 13 tawaran penerimaan dari universitas luar negeri seperti University of Alberta (Computing Science – Artificial Intelligence), Monash University (Computer Science Advanced – Honours), dan National Taiwan University (Intelligent Engineering and Technology).

Beberapa nama lainnya mencatat penerimaan di 5, 6, 8, dan 9 kampus internasional sekaligus seperti University of California, Davis (Mathematical Analytics & Operations Research), Hongkong University of Science and Technology (Engineering + AI), University of Sydney (Engineering Honours), University of Toronto (Computer Science, Mathematics & Statistics), dan University of Leeds (International Relations).

Menurut Nyayu, keberhasilan ini diharapkan memacu semangat siswa lain di seluruh Indonesia. "MAN Insan Cendekia Serpong telah menunjukkan bahwa kolaborasi antara pendidik, orang tua, dan instansi pemerintah—disertai kerja keras siswa—dapat membuka gerbang universitas terbaik di seluruh dunia,” kata Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang itu.

Berikut daftar 15 siswa MAN Insan Cendekia Serpong penerima beasiswa luar negeri tersebut, lengkap dengan kampusnnya:

1. M. Hammam Arfianda

Diterima di 13 perguruan tinggi luar negeri, di antaranya:

University of Alberta (Computing Science – Artificial Intelligence)

University of Toronto (Mississauga & St. George)

University of British Columbia

University of New South Wales (Advanced Computer Science – Honours)

Monash University (Computer Science Advanced – Honours)

National Taiwan University (Intelligent Engineering and Technology)

National Tsing Hua University (Electrical Eng. & Computer Science)

Hongkong University of Science and Technology (Computer Science & Eng.)

Hongkong Polytechnic University (Information and Artificial Intelligence)

Hongkong University (Bachelor of Arts and Sciences & System Tech)

Dan beberapa universitas lainnya di bidang AI, Matematika, dan Sains.

2. Muhammad Kevin Nur Zaky

Diterima di 9 perguruan tinggi, di antaranya:

University of California, Davis (Mathematical Analytics & Operations Research)

University of Wisconsin – Madison (Actuarial Science)

Purdue University (Actuarial Science)

University of Pittsburgh (Actuarial Mathematics)

University of Minnesota, Twin Cities (Statistics)

University of Toronto, St. George (Mathematical & Physical Science)

KU Leuven (Business Administration)

University of Sydney (Bachelor of Economics & Advanced Studies)

Hongkong Polytechnic University (Applied Mathematics & Finance Analytics)

3. Tamani Ahsan Elfatta

Diterima di 8 perguruan tinggi, di antaranya:

The University of Queensland (Mechanical Engineering)

Purdue University (Data Science)

The University of Sydney (Bachelor of Engineering Honours)

Hongkong University of Science and Technology (Engineering + AI)

Hongkong Polytechnic University (Data Science & Artificial Intelligence)

Monash University (Bachelor of Engineering)

KAIST (Industrial & Systems Engineering)

University of New South Wales (Mechanical Engineering)

4. Randhika Haza Dwi Handaru

Diterima di 6 perguruan tinggi, di antaranya:

University of Toronto (St. George, Mississauga, Scarborough) – Mechanical Engineering, Computer Science, Mathematics & Statistics, Physical & Environmental Science

University of Sydney (Engineering Honours)

University of New South Wales (Mechanical Engineering)

Australian National University (Bachelor of Engineering Honours)

5. Faiz Rizki Ramadhan

Diterima di 6 perguruan tinggi, di antaranya:

University of New South Wales (Advanced Computer Science – Honours)

University of Sydney (Advanced Computing)

University of Toronto (Computer Science, Mathematics & Statistics)

Australian National University (Advanced Computing – Honours)

Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (BSc in AI)

6. Hasya Amira Haikal

Diterima di 5 perguruan tinggi, di antaranya:

University of Leeds (International Relations)

University of Birmingham (Politics & International Development)

University of British Columbia (Bachelor of Arts)

Cardiff University (International Relations & Economics – Hons)

University of Sussex (International Relations & Development)

7. Hayyan Ahmad Al Ghifary

Diterima di 3 perguruan tinggi, di antaranya:

Monash University (Computer Science Advanced – Honours)

University of Sydney (Advanced Computing)

University of Toronto, Mississauga (Computer Science, Math & Statistics)

8. M. Atha Kesaka Yusel

Diterima di 3 perguruan tinggi, di antaranya:

University of Toronto, Mississauga (Social Science)

University of Toronto Scarborough (Social Science & Humanities – Co-op Arts)

University of Toronto, St. George (Social Science)

9. Rosail Asywaq Fillah Aruzzi

Diterima di 3 perguruan tinggi, di antaranya:

Australian National University (Bachelor of Engineering)

Curtin University (Bachelor of Engineering, Bachelor of Science)

10. Fayyadh Alireza Ashadi

Diterima di 2 perguruan tinggi, di antaranya:

University of Toronto, Mississauga (Chemical & Physical Sciences)

University of Toronto Scarborough (Physical & Environmental Science)

11. Banyubiru Damartha Bumi

Diterima di 2 perguruan tinggi, di antaranya:

Korea Advanced Institute of Science & Technology (Biological Science)

Monash University (Science Advanced – Research)

12. Alya Astadewi Luthfianzah

Diterima di 2 perguruan tinggi, di antaranya:

Monash University (Advanced Pharmaceutical Science)

Kyoto University of Advanced Science (Applied Biological Science)

13. Rakin Galang Handaru

Diterima di Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) – Asia Pacific Studies

14. Ratu Natalie Angelica Putri

Diterima di Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) – Asia Pacific Studies