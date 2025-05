Terbukti, Banyak Bercinta Bikin Organ Vital Jadi...

TEMPO.CO, London – Sering bercinta bisa membuat alat vital Anda menjadi lebih besar. Namun ini hanya satu dari sejumlah temuan dalam penelitian terkini yang dilakukan University of Exeter.



Dalam laporan yang diterbitkan pada jurnal Evolution itu disebutkan bahwa bercinta bisa membuat alat organ reproduksi pria tumbuh lebih besar.



Namun Anda, para pria, jangan bergembira dulu. Pasalnya, penelitian ini dilakukan bukan terhadap manusia, melainkan kumbang.



Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa lebih banyak hubungan seks yang dilakukan seekor kumbang jantan akan membuat alat vitalnya lebih besar. Kumbang betina juga mengalami perkembangan alat reproduksinya yang berbentuk seperti cakar.



Perubahan ini terjadi karena, saat alat vital yang satu mengalami perubahan, alat vital lain ikut berevolusi. Penggagas penelitian tersebut, Dr Megan Head, mengatakan, “Butuh dua orang untuk menari tango. Jadi perubahan bentuk satu kelamin memicu perubahan pada kelamin lain, dan ini disebut dengan istilah co-evolution.”



Tes tersebut dilakukan terhadap dua set kumbang—satu kelompok dengan banyaknya hubungan seks dan satu kelompok lain dengan jumlah hubungan seks yang minimal. Dari tes ini diperoleh penemuan bahwa kelompok kumbang yang banyak melakukan hubungan seks mengalami pertumbuhan organ intim lebih cepat dibandingkan kelompok yang minim hubungan seks.



Dr Paul Hopwood dari University of Exeter mengatakan, “Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa konflik seksual dalam hubungan intim bisa memicu perubahan co-evolutionary dalam bentuk alat vital kumbang.”



THE SUN | A. RIJAL

