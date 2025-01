Terungkap, Ternyata Ini Cara Virus Zika Sebabkan Mikrosefali

Hal tersebut menjadi misteri hingga Cheng-Feng Qin, ahli virologi dari Beijing Institute of Microbiology and Epidemiology, dan tim berhasil mengungkapnya. Riset berjudul "A Single Mutation in the prM Protein of Zika Virus Contributes to Fetal Microcephaly" itu terbit dalam jurnal Science edisi 28 September lalu. Qin dan tim melakukan riset laboratorium terhadap 100 ekor tikus yang baru lahir dan sel punca otak manusia.