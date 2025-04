Top 5 Tekno Berita Hari Ini: Asgardia, Negara Antariksa Pertama

TEMPO.CO, Jakarta - Top 5 Tekno berita hari ini dimulai dengan kabar tentang Asgardia, negara antariksa pertama. Negara antariksa pertama, Asgardia, akan segera dibentuk. Sudah ada setengah juta penduduk bumi yang mendaftar menjadi warga negara antariksa itu.



Sejak diumumkan oleh sekelompok miliuner Rusia dan ilmuwan di Paris, Prancis, Oktober tahun lalu, antusiasme yang tinggi itu menuntut pengelola Asgardia mengubah konstitusi seleksi warga.



Baca: Top 3 Berita Hari Ini: Soal Qatar, Donald Trump Bela Arab Saudi



Sementara itu, Pada tanggal 11 Juni 2017, Sony telah menjual 60,4 juta konsol PlayStation 4 secara global. Sementara lebih dari 487,8 juta game PS4 terjual sejak diluncurkan secara eceran dan melalui unduhan digital.



Juga, ada soal pendiri hedge fund dan profesor New York University Scott Galloway, dalam sebuah wawancara, menyatakan perusahaan Amazon bakal mengalahkan Apple dan Google untuk menjadi perusahaan pertama bernilai US$ 1 triliun.



Baca: Berita Hari Ini, DPR Gelar Rapat Tentukan Komisioner OJK



Tiga topik di atas dan dua lainnya di bawah ini paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Tekno. Berikut selengkapnya lima berita hari ini yang terpopuler yang bisa Anda baca di kanal Tekno Tempo.co:



1. Asgardia, Negara Antariksa Pertama, akan Segera Dibangun





Ilustrasi kapal induk negara antariksa Asgardia. (asgardia.space)



Negara antariksa pertama, Asgardia, akan segera dibentuk. Sudah ada setengah juta penduduk bumi yang mendaftar menjadi warga negara antariksa itu.



Sejak diumumkan oleh sekelompok miliuner Rusia dan ilmuwan di Paris, Prancis, Oktober tahun lalu, antusiasme yang tinggi itu menuntut pengelola Asgardia mengubah konstitusi seleksi warga.



Kini, seperti dikutip dari laman situs asgardia.space, pengelola Asgardia lebih ketat dan selektif dalam memilih warga negara mereka. Asgardia tidak akan memberikan warga negara bagi orang yang pelit memberikan informasi data diri. Dan menolak warga negara non-manusia misalnya robot dan hewan.



Baca selengkapnya



2. Sony Telah Menjual 60,4 Juta Lebih PS4 di Seluruh Dunia





PlayStation 4. (playstation.com)



Pada tanggal 11 Juni 2017, Sony telah menjual 60,4 juta konsol PlayStation 4 secara global. Sementara lebih dari 487,8 juta game PS4 terjual sejak diluncurkan secara eceran dan melalui unduhan digital.



"Kami sangat berterima kasih pada para penggemar dan mitra kami di seluruh dunia yang terus mendukung PS4," kata Andrew House, Presiden dan CEO Global Sony Interactive Entertainment, sebagaimana dikutip Kotaku, Selasa 13 Juni 2017.



Baca selengkapnya



3. Amazon Diprediksi Dahului Apple Jadi Perusahaan US$ 1 Triliun





Amazon. (REUTERS)



Pendiri hedge fund dan profesor New York University Scott Galloway, dalam sebuah wawancara, menyatakan perusahaan Amazon bakal mengalahkan Apple dan Google untuk menjadi perusahaan pertama bernilai US$ 1 triliun.



Sebelumnya awal tahun ini dilaporkan seorang analis Asymco menyatakan bahwa Apple bisa menjadi perusahaan 1 triliun dolar pertama tahun ini. Prediksi tersebut sejauh ini cukup akurat, mengingat Apple menjadi perusahaan pertama dengan modal pasar sebesar US$ 800 miliar bulan lalu.



Baca selengkapnya



4. Astronom Sebut Jupiter Anggota Tata Surya Tertua





Planet Jupiter. (NASA)



Para astronom akhirnya mengetahui berapa umur Jupiter. Inti planet gas raksasa itu telah tumbuh 20 kali lebih besar dari Bumi selang 1 juta tahun setelah matahari terbentuk, menurut sebuah studi yang dikutip Space, Senin 12 Juni 2017.



"Jupiter adalah planet tertua tata surya, dan inti padatnya terbentuk dengan baik sebelum gas nebula matahari hilang," ujar penulis utama studi itu, Thomas Kruijer, dari University of Munster di Jerman dan Lawrence Livermore National Laboratory di California, dalam sebuah pernyataan.



Baca selengkapnya



5. Negara Antariksa Asgardia Terinspirasi dari Kediaman Dewa Thor





Ilustrasi Asgard, rumah pada dewa Nord. (Wikipedia)



Asgardia, negara antariksa, terinspirasi dari kediaman dewa petir Thor. Dalam mitologi Nordik, kampung Thor tersebut bernama Asgard. Si janggut berambut merah ini adalah putra Dewa Odin.



Dalam film Thor (2011), Asgard digambarkan sebagai tempat gedung-gedung berdesain futuristik. Kerajaan Asgard sendiri adalah gedung pencakar langit berbentuk segitiga berwarna emas.



Baca selengkapnya



Selain kabar tentang Asgardia, negara antariksa pertama, serta empat topik lainnya di atas, Anda bisa membaca berita hari ini dari kanal Tekno lainnya di laman Tempo.co.



AMRI MAHBUB