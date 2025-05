TEMPO.CO, Jakarta - Mario Balotelli absen pada hari pertama latihan pramusim Liverpool. Ia mendapat izin tambahan dari klubnya karena ayah angkatnya meninggal dunia. Tapi ia diharapkan ikut dalam tur pramusim klub tersebut ke Australia dan Asia.



Penyerang berkebangsaan Italia ini dijadwalkan kembali ke Melwood, pusat latihan Liverpool, pada Senin, 6 Juli 2015. Namun, berdasarkan berita yang dilansir The Telegraph, berita duka yang muncul satu pekan lalu membuat Liverpool memberi waktu tambahan libur bagi Balotelli. Balotelli langsung kembali ke Italia untuk menghadiri upacara pemakaman ayahnya, Francesco.



Pemain 24 tahun ini lahir di Palermo dari keluarga imigran asal Ghana Barwuah. Mendekati usia 3 tahun, pemain berjuluk Super Mario ini diadopsi keluarga Balotelli yang tinggal di Brescia.



Menurut laporan, Liverpool masih berharap mantan penyerang Manchester City ini bisa bergabung dalam tur pramusim mereka yang dimulai akhir pekan ini. The Reds berencana mengunjungi Asia dan Australia pada 14-24 Juli 2015 untuk melakoni empat pertandingan, yakni melawan Thai All Stars, Brisbane Roars, Adelaide United, dan Malaysia XI.



Setelah menjalani empat laga itu, mereka kembali ke Eropa dan menghadapi HJK Helsinki di Finlandia, 1 Agustus 2015. Seminggu kemudian atau 9 Agustus mendatang, The Reds akan menjalani partai perdananya di Liga Inggris melawan Stoke.



Musim depan akan menjadi musim kedua bagi Balotelli bersama The Reds setelah melewati musim nihil prestasi kemarin. Padahal, dari 1.275 menit yang ia mainkan pada musim 2014/2015, total hanya empat gol yang tercipta.



Jumlah gol tersebut merupakan catatan terburuk yang dibukukan Balotelli sejak musim pertamanya bersama Inter Milan 2007/2008. Banyak yang menganggap bakat yang dimilikinya terbuang sia-sia akibat buruknya kedisiplinan yang ia miliki.



DAILY TELEGRAPH | BINTORO AGUNG S.