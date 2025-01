Chelsea Vs AS Roma, Conte Bicara Morata dan Nainggolan

TEMPO.CO, Jakarta - Striker Chelsea, Alvaro Morata, sudah kembali berlatih bersama dengan rekan setimnya setelah pulih dari cedera hamstring. Pelatih Chelsea, Antonio Conte, mengatakan pemain asal Spanyol ini mungkin akan tampil melawan AS Roma dalam laga Grup C Liga Champions di Stamford Bridge, Kamis dinihari, 19 Oktober 2017.



"Dia telah berlatih bersama dengan kami. Morata dinyatakan siap main di pertandingan besok," kata Conte. Morata tak dibawa saat The Blues mengalami kekalahan kedua ketika berhadapan dengan Crystal Palace 1-2, Sabtu lalu.



Meski Morata bisa tampil, Conte masih harus kehilangan banyak pemainnya. N'Golo Kante, Danny Drinkwater, dan Victor Moses masih mengalami cedera.



"Masalahnya adalah kami memainkan pemain yang sama, dan mereka tidak terbiasa bermain di tiga pertandingan berturut-turut," ujar Conte. "Saya harus mengambil risiko. Morata cedera saat melawan City, tapi jika saya tetap memasangnya, Anda akan mengatakan saya gila. Saya bisa mengambil risiko memainkan Morata saat melawan Palace, Sabtu lalu. Namun saya tidak bodoh karena situasinya tidak memungkinkan."



Ia menilai Morata sudah siap tampil. "Besok saya tidak mengambil risiko seandainya saya memutuskan Morata harus bermain," kata Conte.



Pelatih asal Italia itu juga menegaskan dia telah menyatakan ketertarikannya kepada gelandang AS Roma, Radja Nainggolan.

"Dulu kami mencoba membelinya, tapi dia sekarang adalah pemain Roma. Saya sangat menghormati dia, AS Roma, dan pemain saya. Dia pemain yang sangat bagus, salah satu gelandang terbaik (di dunia), tapi dia sekarang lawan kami," tutur Conte.



Conte menyambut baik kunjungan tim Eusebio Di Francesco ke Stamford Bridge sebagai kesempatan untuk menanggapi kekalahan mengejutkan di Selhurst Park, Sabtu lalu. "Liga Champions adalah turnamen yang sangat sulit," katanya.



Conte menilai Roma akan menjadi lawan yang berat. "Mereka adalah tim yang hebat dan tampil bagus di Liga Italia. Mereka tim yang terorganisasi dengan baik dan memiliki banyak pemain bagus," ucapnya. "Saya tahu pertandingan melawan Roma akan sangat sulit karena saya tahu sepak bola Italia."



Dalam klasemen Grup C Liga Champions, Chelsea menempati posisi teratas dengan nilai enam dari dua laga, unggul dua angka dari Roma.



SOCCER WAY | RAMADHAN L.Q.