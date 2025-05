TEMPO.CO, Jakarta - Striker Timnas Mattia Destro mengungkapkan bahwa dia telah memilih untuk bergabung dengan tim promosi Serie A Bologna dengan nilai transfer dilaporkan sebesar 10 juta euro (Rp152,71 miliar).



Pemain dengan delapan caps bersama Gli Azzurri itu sebelumnya sempat menjadi incaran Alex Neil, pelatih tim promosi Liga Primer Inggris Norwich City. Tetapi akhirnya dia tetap berada di Negeri Pizza bersama tim yang sudah sering bolak-balik promosi dan degradasi, Bologna.



Destro berstatus sebagai pemain AS Roma. Namun selama setengah musim terakhir dia dipinjamkan ke raksasa Serie A AC Milan. “Mulai hari ini saya memulai petualangan dengan Bologna. Saya akan memberi semua yang saya punya untuk membayar kepercayaan (yang diberikan Bologna). Saya dataaaaaang!” demikian pemain berusia 24 tahun itu menulis di akun facebook-nya pada Rabu dini hari WIB 19 Agustus 2015.



Meskipun Destro telah mengungkapkan secara terbuka klub baru tempatnya melanjutkan karier, baik Bologna maupun Roma belum memberikan pernyataan tentang adanya kesepakatan tentang perpindahan pemain kelahiran Ascoli, Italia, 20 Maret 1991 itu.



Destro mulai mengenal sepak bola yang baik di klub kota kelahirannya pada 2004 ketika masih berusia 13 tahun. Hanya berselang setahun, dian kemudian masuk ke tim junior Inter Milan. Namun, karier profesionalnya dimulai bersama Genoa pada 2010 di mana dia bermain dalam 16 pertandingan dan mengontribusi 2 gol.



Satu musim berikutnya pemain yang bermain dalam delapan pertandingan dengan sebiji gol untuk Timnas Italia itu pindah ke Siena. Bersama klub berjuluk Bianconeri (Putih-Hitam) itu dia bermain dalam 30 pertandingan dan menghasilkan 12 gol.



Kinerjanya yang mencetak 0,4 gol per pertandingan itu memancing minat AS Roma untuk memboyongnya pada 2012. Dia telah bermain untuk Roma sebanyak 57 kali dan mencetak 24 gol atau rata-rata 0,42 gol per pertandingan.



Pencapaian bagus itu pula yang mendorong klub raksasa AC Milan meminjamnya dari Roma pada 30 Januari 2015. Untuk Milan dia main dalam 15 pertandingan dan mencetak 3 gol atau rata-rata hanya 0,2 gol per laga.



Untuk Timnas Italia dia memulai debutnya pada 15 Agustus 2012 ketika Italia kalah 1-2 dari Inggris di Stadion Wembley, London, dalam pertandingan persahabatan. Ketika itu dia bermain selama 83 menit sebelum digantikan pemain debutan lainnya Diego Fabbrini.



Sejauh ini Destro mencetak hanya satu gol untuk negaranya. Itu terjadi ketika Italia menang 2-0 saat menjamu Malta di Modena dalam Pra-Piala Dunia 2014. Menjelang putaran final Piala Dunia 2014, dia termasuk di antara tujuh pemain cadangan, namun akhirnya tetap tidak berangkat ke Brasil karena setiap skuat hanya diperbolehkan membawa 23 pemain.



BISNIS.COM