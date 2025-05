Ditahan Everton, Tottenham Hotspur Tetap di 4 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Tottenham hanya bisa bermain imbang 1-1 dengan Everton dalam lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-20 di Stadion Goodison Park, Liverpool, Ahad malam. Hasil ini tidak menggeser posisi Tottenham dari peringkat empat klasemen sementara dengan 36 poin. Adapun Everton tetap di peringkat 11 dengan perolehan 27 poin.



Pada babak pertama, Everton berhasil unggul 1-0 lewat sontekan mantan pemain Tottenham, Aaron Lennon. Pada menit ke-22, Lennon mampu memaksimalkan assist Romelu Lukaku yang memanfaatkan umpan panjang Leighton Baines. Pada menit ke-45 Spurs bisa menyamakan kedudukan lewat tendangan voli Delle Alli.



Everton yang tidak ingin malu di hadapan pendukungnya melakukan pergantian taktik untuk menambah serangan dengan memainkan Gerard Deulofeu dan Muhamed Besic menggantikan Aaron Lennon dan Kone pada babak kedua.



Muhamed Besic kemudian menciptakan peluang lewat tendangan voli pada menit ke-78, tapi mampu diamankan kiper Tottenham Hugo Loris.



Muhamed Besic kembali mengancam gawang Tottenham melalui umpannya kepada Ross Barkley, tapi Hugo Lloris kembali mengamankan gawang The Lily White.



Menjelang laga usai, Everton memiliki peluang emas dari sepakan Lukaku dan Barkley. Namun skor 1-1 bertahan hingga laga usai, demikian Skysports.



Susunan pemain kedua tim:



Tottenham (4-2-3-1): Lloris (c); Walker, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Dier, Carroll; Lamela (Joshua Onomah), Alli (Nacer Chadli), Eriksen (Heung-Min Son); Kane.



Everton (4-3-3): Howard; Coleman, Stones, Funes Mori, Baines; Barkley, Barry (c), Cleverley; Lennon (Gerard Deulofeu), Lukaku, Kone (Muhamed Besic).



ANTARA