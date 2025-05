TEMPO.CO, Barcelona - Johan Cruyff wafat pada usia 68 tahun di Barcelona, Spanyol, Kamis lalu, dengan meninggalkan imaji tentang bau harum yang melebihi aktivitasnya sebagai tokoh sepak bola.



Pengarang dan wartawan David Winner dari koran asal Inggris, The Guardian, pada Jumat kemarin menulis seperti ini, "Inggris punya The Beatles dan The (Rolling) Stones. Belanda punya Johan Cruyff."



Cruyff adalah seorang ikon Belanda. Lukisan sketsa wajahnya dalam sebuah pigura tergantung pada dinding kantor urusan luar negeri pemerintah Belanda di Den Haag, yang dikunjungi penulis enam tahun lalu. Bersama sang mentor, mendiang pelatih Rinus Michels, Cruyff memimpin para pemain klub Ajax Amsterdam, Barcelona, dan tim Belanda memperkenalkan taktik total football yang legendaris pada 1970-an.



Cruyff memang tak kesampaian membawa Belanda menjuarai Piala Dunia. Namun, pada akhirnya, ia berhasil "mengalahkan" Franz Beckenbauer, rivalnya dari Jerman, saat menjadi pemain terbaik dalam final Piala Dunia 1974. Sebab, ketika Cruyff berpulang setelah menderita kanker paru-paru dengan meninggalkan "bau wangi", Beckenbauer sedang hidup dengan gelisah akibat "bau tak sedap".



Kehebatan Beckenbauer semasa menjadi pemain di tim Jerman dan sebagai manajer Tim Panser saat menjuarai Piala Dunia 1990 terus tercemar. Setelah menerima skors selama 90 hari dari badan sepak bola dunia, FIFA, pada 2014, akibat kasus korupsi dalam penunjukan tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022, FIFA kini kembali menyelidiki Beckenbauer atas dugaan suap saat Jerman menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006.



Cruyff menyelesaikan tugasnya di dunia ini sebagai tokoh sepak bola tanpa cela. "Berita sedih tentang Johan Cruyff, seorang pria hebat yang mengubah wajah sepak bola," kata Lothar Matthaus, kapten Jerman dalam Piala Dunia 1990.



Setelah menerima ilmu dari sang guru, Michels, Cruyff mengubah wajah beberapa tim sepak bola, terutama Barcelona, dari sepak bola "macho" menjadi sepak bola "tiki-taka" seperti sekarang. Aliran bola yang seperti air mengalir dalam tiki-taka merupakan warisan dari total football. Inilah teori taktik yang mengharuskan setiap pemain terus bergerak dalam sebuah permutasi karena masing-masing dituntut untuk bisa bermain di posisi mana pun.



Seperti itulah Cruyff. Ia menjalani perannya dalam sepak bola secara total dan nyaris sempurna. Dari menjadi pemain; pelatih; direktur teknik di Ajax, Barcelona, dan Catalonia; sampai menjadi kolumnis sepak bola yang berwibawa. Tulisan berseri Cruyff di koran El Periodico de Catalunya, misalnya, yang memuat analisis dan kritik, tak cuma berpengaruh di Barcelona, Spanyol, dan Belanda, tapi juga di belahan dunia lain.



Totalitas Cruyff dalam sepak bola adalah arus bola yang terus mengalir dalam total football masa lampau dan tiki-taka yang diperagakan Lionel Messi serta kawan-kawan sekarang.



GUARDIAN | BBC | THE NEW YORKER





Nama lengkap: Hendrik Johannes Cruijff

Lahir: 25 April 1947 di Amsterdam, Belanda

Meninggal: 24 Maret 2016 (usia 68) di Barcelona, Spanyol

Tinggi: 1,80 meter

Posisi bermain: gelandang serang, penyerang



Klub



1964-1973

Ajax 240 kali main (190 gol)



1973-1978

Barcelona 143 (48)



1979-1980

Los Angeles Aztecs 23 (13)



1980-1981

Washington Diplomats 30 (12)



1981

Levante 10 (2)



1981-1983

Ajax 36 (14)



1983-1984

Feyenoord 33 (11)





Tim Nasional



1966-1977

Belanda 48 (33)





KARIER MANAJER:

1985-1988 Ajax

1988-1996 Barcelona

2009-2013 Catalonia





PENGHARGAAN



PEMAIN



Ajax:

Juara Eredivisie (Liga Belanda: 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1969-70, 1971-72, 1972-73, 1981-“82, 1982-83

Piala KNVB: 1966-67, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1982-83

Piala Eropa: 1970-71, 1971-72, 1972-73

Piala Super UEFA: 1972

Piala Intercontinental: 1972



Barcelona:

La Liga: 1973-74

Copa del Rey: 1977-78



Feyenoord:

Eredivisie: 1983-84

Piala KNVB: 1983-84



Timnas Belanda:

Runner-up Piala Dunia: 1974

Peringkat ketiga Piala Eropa: 1976





MANAJER



Ajax:

Piala KNVB: 1985-86, 1986-87

Piala Winners Eropa: 1987



Barcelona:

La Liga: 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94

Copa del Rey: 1989-90

Piala Eropa: 1991-92

Piala Super Eropa: 1992

Piala Winners Eropa: 1989, Runner-up 1991

Liga Champions Eropa: Runner-up 1993-94



INDIVIDUAL:

Ballon d'Or (Pemain Terbaik Eropa): 1971, 1973, 1974