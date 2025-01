Ini 12 Tim yang Sudah Lolos ke Babak 16 Besar Liga Champions

TEMPO.CO, Jakarta - Babak penyisihan grup Liga Champions akan berakhir pada Kamis dinihari nanti, 7 Desember 2017. Dari 32 tim yang terbagi dalam delapan grup, hanya akan ada 16 tim yang lolos ke fase gugur.



Sepuluh klub di lima grup sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar, sedangkan dua grup lainnya masih menyisakan masing-masing satu tiket. Persaingan panas terjadi di Grup E, yang baru akan menentukan siapa yang lolos pada Kamis dinihari nanti.



Total 12 tim telah mengantongi tiket babak 16 besar Liga Champions. Kejutan terbesar adalah gugurnya Atletico Madrid di Grup C. Skuad asuhan Diego Simeone gagal lolos dari fase grup untuk pertama kalinya dalam lima musim terakhir setelah kalah bersaing dengan AS Roma dan Chelsea.



Berikut ini daftar 12 tim yang telah lolos ke babak 16 besar Liga Champions.



Grup A: Manchester United dan Basel FC

Grup B: Paris Saint-Germain dan Bayern Muenchen

Grup C: AS Roma dan Chelsea

Grup D: Barcelona dan Juventus

Grup E: - (Liverpool, Sevilla, dan Spartak Moscow masih sama-sama berpeluang)

Grup F: Manchester City (Shakhtar Donestk dan Napoli akan berebut satu tiket terakhir)

Grup G: Besiktas (Satu tiket lainnya akan diperebutkan FC Porto dan RB Leipzig)

Grup H: Tottenham Hotspurs dan Real Madrid



UEFA