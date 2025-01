Jadwal Bola Hari Ini: Persipura Vs Arema, Girona Vs Real Madrid

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Ahad, 29 Oktober 2017, akan menampilkan aksi dari tim-tim di Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Liga Italia.

Kompetisi Liga 1 akan menyajukan tiga pertandingan. ketiganya adalah Persipura Jayapura vs Arema FC, Persiba vs Madura United, dan Barito Putera vs PSM Makassar.

Di Liga Spanyol ada aksi Real Madrid di kandang Girona. di Liga Inggris aka berlaga Leicester dan Everton. Sedangkan di Liga Italia kiprah Napoli yang kini memuncaki klasemen.

Liga 1

Ahad, 29 Oktober 2017

13:30 Persipura Jayapura vs Arema FC(tvOne)

15:00 Persiba vs Madura United

18:30 Barito Putera vs PSM Makassar (tvOne)

Liga Inggris



Ahad, 29 Oktober 2017

20:30 Brighton & Hove Albion vs Southampton (beIN Sports 1)

23:00 Leicester City vs Everton (beIN Sports 1)

Liga Spanyol



Ahad, 29 Oktober 2017

18:00 Getafe vs Real Sociedad (beIN Sports 2)

21:15 Girona vs Real Madrid (beIN Sports 2)

Senin, 30 Oktober 2017

00:30 Eibar vs Levante (beIN Sports 2)

02:45 Málaga vs Celta Vigo (beIN Sports 2)

Liga Italia



Ahad, 29 Oktober 2017

18:30 Benevento vs Lazio

21:00 Crotone vs Fiorentina

21:00 SPAL vs Genoa

21:00 SSC Napoli vs Sassuolo

21:00 Sampdoria vs ChievoVerona

21:00 Udinese vs Atalanta

Senin, 30 Oktober 2017

02:45 Torino vs Cagliari.