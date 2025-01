Jadwal dan Skuad Timnas Indonesia untuk Aceh World Solidarity Cup

Turnamen ini untuk memperingati bencana alam Tsunami yang menelan korban ratusan ribu jiwa pada tahun 2004 silam. Turnamen akan menggunakan format kompetisi penuh dimana semua tim akan saling bertemu. Peringkat paling atas nantinya akan menjadi Juara.



Berikut jadwal Timnas Indonesia di Aceh World Solidarity Tsunami Cup (AWSTC) 2017

2 Desember 2017: Indonesia vs Brunei Darussalam, 19.30 WIB

4 Desember 2017: Mongolia vs Indonesia, kick off 19.30 WIB

6 Desember 2017: Kyrgizstan vs Indonesia, kick off 19.30 WIB