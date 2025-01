Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2026: Timnas Bahrain Percaya Diri Menjelang Hadapi Jepang dan Timnas Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Bahrain berhasil menaklukkan Arab Saudi dengan skor 3-2 pada ajang Piala Teluk Arab di Stadion Jaber Internasional, Kuwait City, 22 Desember lalu. Kemenangan tersebut pun disambut gembira oleh pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic.

“Kemenangan ini adalah hal yang indah untuk Kerajaan kami dan rakyat kami, tetapi kami harus tetap fokus karena dua pertandingan berikutnya akan sangat sulit,” kata Talajic, dikutip dari GDN Online.

“Kami akan bermain melawan Irak dan Yaman – kedua pertandingan ini sangat sulit, dan kami harus berkonsentrasi. InsyaAllah, ini akan menjadi dorongan bagi kami untuk mulai percaya bahwa kami bisa melakukannya, tetapi pertandingan yang sangat sulit menanti,” tambah pelatih berusia 59 tahun itu.

Selain itu, dia pun menuturkan bahwa sejak awal melatih Timnas Bahrain, dia ingin timnya berkembang secara bertahap dari pertandingan ke pertandingan. Dan menurutnya, saat ini timnya sudah dalam trek yang benar.

Dia pun menyinggung soal takdirnya selalu berada di pertandingan besar. Termasuk pada putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang mana pada ajang tersebut Bahrain tergabung di Grup C bersama Timnas Indonesia, Australia, Jepang, Arab Saudi, dan Cina.

Namun, mengacu dari pernyataan eks pelatih Muangthong United tersebut, laga melawan Timnas Indonesia tidak disebutnya sebagai salah satu laga besar. Itu saat dirinya diminta memberikan tanggapan untuk laga melawan Irak dalam lanjutan Piala Teluk Arab 2024, Rabu, 25 Desember 2024.

“Tim Irak memiliki kualitas besar. Mereka memiliki pemain-pemain bagus secara fisik, serta sangat baik secara teknis dan taktis. Mereka adalah pemenang Piala Teluk terakhir. Ini adalah pertandingan yang sulit, tetapi ini selalu menjadi takdir saya untuk memainkan pertandingan besar – seperti di kualifikasi Piala Dunia melawan Australia, Jepang, dan Arab Saudi. InsyaAllah, kami akan memberikan performa yang baik,” tegasnya.

Talajic juga memuji ketangguhan mental timnya yang membantu mereka meraih kemenangan sulit melawan Arab Saudi, yang sempat memberikan tekanan besar di akhir pertandingan dan hampir menyamakan skor.

“Kami memiliki pemain-pemain muda yang sangat berbakat,” ujar Talajic.

“Kami bekerja keras dalam persiapan mental – mereka mulai percaya pada diri mereka sendiri bahwa mereka bisa melakukan sesuatu, dan alhamdulillah, saya bangga memiliki kesempatan bekerja dengan anak-anak seperti mereka yang ingin belajar dan mendengarkan,” tutur eks pelatih Al Ittihad itu.

Untuk laga terdekat di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Bahrain bakal bertandang ke kandang Jepang (20 Maret 2025) dan Timnas Indonesia (25 Maret 2024). Bahrain berada di posisi kelima Grup C dengan enam poin dari enam laga. Sedangkan Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga juga dengan enam poin.

Sebelumnya, saat berlaga di kandang Bahrain, 10 Oktober lalu, Timnas Indonesia meraih satu poin setelah kedua tim bermain imbang 2-2.

Sebelum melawan Bahrain, Timnas Indonesia terlebih dahulu akan melawan tuan rumah Australia pada 20 Maret 2025.

Jadwal Sisa Kualifikasi Piala Dunia 2026 Putaran Ketiga

20 Maret 2025

Jepang vs Bahrain

Australia vs Timnas Indonesia

Arab Saudi vs Cina.

25 Maret 2025

Jepang vs Arab Saudi

China vs Australia

Timnas Indonesia vs Bahrain.

5 Juni 2025

Australia vs Jepang

Bahrain vs Arab Saudi

Timnas Indonesia vs Cina.