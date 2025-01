Jadwal Liga 1: Hanya Satu Pertandingan Persis Solo vs PSM Makassar pada Senin Malam 13 Januari 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Hanya ada satu pertandingan dari pekan ke-18 Liga 1 2024-2025 yang akan dimainkan pada hari ini, Senin, 13 Januari 2025, yakni Persis Solo vs PSM Makassar yang dijadwalkan pukul 19.00 WIB.

Jadwal Persib Bandung di Pekan Kedelapan Liga 1: Bojan Hodak Berharap Bisa Tampilkan Kekuatan Penuh vs Persebaya

Jumat, 10 Januari 2025 Malut United vs Madura United (0-1) Barito Putera vs Persija Jakarta (2-3)

Sabtu, 11 Januari 2025

PSBS Biak vs Persib Bandung (1-1)

PSS Sleman vs Persebaya Surabaya (3-1)

Dewa United vs Arema FC (2-0)