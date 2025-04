Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-31, Laga Everton vs Arsenal Jadi Laga Pembuka pada Sabtu 5 April 2025

The Gunners memiliki catatan apik dalam laga tandang, dengan 11 pertandingan terakhir tak terkalahkan. Akan tetapi, mereka kerap kesulitan saat bermain di Merseyside. Dalam 26 laga terakhir di Premier League melawan Everton atau Liverpool, Arsenal hanya menang tiga kali.

Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-31

Sabtu, 5 April 2025

Everton vs Arsenal (18.30 WIB)

Ipswich Town vs Wolves (21.00 WIB)

Crystal Palace vs Brighton (21.00 WIB)

West Ham vs Bournemouth (21.00WIB)

Aston Villa vs Nottingham Forest (23.30 WIB)