Jadwal Siaran Langsung Semifinal dan Final Liga 2

TEMPO.CO, Jakarta - Semifinal kompetisi Liga 2 akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu, 25 November 2017. Pemenang dari laga ini akan kembali bertarung di final pada 28 November di tempat sama.



Laga semifinal akan mempertemukan PSMS Medan dan PSIS Semarang serta Persebaya Surabaya dan Martapura FC. Keempat tim akan berebut gelar juara, sekaligus tiga tiket promosi ke Liga 1.



Berikut ini jadwal Liga 2 selengkapnya.



Semifinal

(Gelora Bandung Lautan Api, Bandung)



Sabtu, 25 November 2017

Pukul 15.00 PSMS Medan vs PSIS Semarang (tvOne)

Pukul 20.00 Persebaya Surabaya vs Martapura (tvOne).

Catatan: Karena alasan keamanan, jadwal semifinal ini akhirnya ditukar. Persebaya vs Martapura bermain sore, pukul 15.00 WIB, dan PSMS vs PSIS bermain malam.



Final

(Gelora Bandung Lautan Api, Bandung)



Selasa, 28 November 2017

Pukul 15.00 Perebutan tempat ketiga (tvOne)

Pukul 19.00 Final (tvOne).



LIGA INDONESIA